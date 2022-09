El Barça està vivint un últim dia del mercat de fitxatges frenètic. Les dues posicions que més necessitaven cobrir (lateral esquerre i lateral dret) ja han trobat els seus dos homes: Marcos Alonso i Hector Bellerín.

Hector Bellerín

El lateral nascut a Badalona, torna al club en el qual es va formar professionalment en les seves categories inferiors, després del seu pas per l'Arsenal, Watford i Betis. Als seus 27 anys, el defensa aterrarà aquest divendres per ocupar el carril dret, i signarà per una temporada amb la carta de llibertat sota el braç.

El futbolista espanyol ha rescindit aquest matí el seu contracte amb el club londinenc -amb vigència fins a juny de 2023- amistosament, per a poder facilitar la seva arribada a molt poques hores del tancament de mercat.

El FC Barcelona compleix un dels seus grans objectius d'aquest mercat de fitxatges. Reforçar la zona del lateral. Bellerín, format a 'Can Barça', va abandonar el club el 2011 durant la seva etapa de cadet, per anar-se'n a l'Arsenal, on va donar les seves primeres passes com a professional l'any 2014, consagrant-se com un dels laterals joves amb més projecció d'Europa.

Marcos Alonso

El lateral esquerrà arriba procedent del Chelsea i signa un contracte amb el qual queda vinculat al club català per les pròximes tres temporades. El club blaugrana espera poder fer l'anunci oficial en les pròximes hores.

Segons ha pogut saber SPORT, l'entitat blaugrana ha arribat a un acord definitiu durant la tarda d'aquest dijous 1 de setembre i el jugador té previst arribar avui mateix a Barcelona. Les xifres de l'operació encara no han transcendit, ja que el traspàs està relacionat amb la venda d'Aubameyang al Chelsea, però s'estima que el valor del jugador serà pròxim als 8M.