No ha calgut complir els terminis per confirmar el que tothom ja sabia. Toni Bou s'ha convertit aquest dijous, per 16a vegada consecutiva, en campió del món d’X-Trial (en pista coberta), amb la qual cosa ja suma 31 campionats entre els indoor i els que es fan a l’aire lliure. El pilot de Montesa no ha hagut ni de córrer l’última prova, que s’havia de fer a França el proper 5 de novembre, després que la federació internacional l’hagi cancel·lada definitivament.

Relacionades Bou arrasa a França i és a només quatre punts del títol