El FC Joanenc sotmet el CF Solsona i s’enfrontarà al CE Berga a la final

Un servei de falta directa i un gol olímpic materialitzats per Alfredo Martínez van permetre al FC Joanenc imposar-se a un perseverant CF Solsona que va tornar a oferir una excel·lent imatge (0 a 2). La intensitat va caracteritzar el primer període i un enverinat centre xut d’Arnau Estruch va posar en perill, per primera vegada, la integritat de la porteria escapulada (min 5). En els següents minuts, el porter David Soria va resoldre un mà a mà amb Isidre Marsiñach (min 10) i va refusar una canonada de Marc Sala (min 16). A més, la rematada llunyana de Riki Sánchez va sortir ben a prop de la creueta superior esquerre de la seva porteria (min 11). El CF Solsona es va mantenir ferm en defensa a l’inici de la represa i David Soria es va lluir per aturar un xut des del punt de penal de Dani Galván (min 52) i la pilota desviada a boca de canó per Isidre Marsiñach (min 53). Malauradament, set minuts després, el servei de falta directa executat per Alfredo Martínez es va estavellar al pal, va anar a parar al cos del porter i es va introduir a la porteria solsonina (0 a 1). Alfredo Martínez va sentenciar el triomf dels bagencs amb un gol olímpic (min 70). Diumenge, el FC Joanenc i el CE Berga (20 hores) dirimiran el guanyador de la sisena edició de la Copa Cor de Catalunya.