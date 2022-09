El Covisa goleja el Girona en el segon partit de preparació

Golejada a Girona en el segon partit de preparació del Covisa Manresa, que dirigeix Borja Burgos. Els bagencs van donar bones sensacions en l’aspecte ofensiu davant un rival que ocupa un lloc a la Divisió d’Honor Catalana, dues categories per sota de la que disputa l’equip manresà.

Els gironins van voler donar una bona imatge davant un contrincant que sabien superior i en els cinc primers minuts van forçar la màquina imposant un bon ritme, però el gol d’Ambrós en el minut 4 va començar a decantar el signe de l’electrònic a favor del Covisa, que se’n va anar al descans amb 1-5.

Els gironins estan per sota dels manresans, però en la seva plantilla hi ha jugadors experimentats i, fins i tot, un futbolista que va jugar a la màxima categoria com el capità Albert Segura. I va ser precisament ell qui va anotar l’únic gol local en els darrers instants de la primera part. Prèviament, Del Moral, Torné, Noguera i Asís ja havien eixamplat la diferència en el marcador amb quatre gols més sumat a l’inicial d’Ambrós.

El Covisa va fer un bon treball en atac, executant els moviments entrenats, si bé van fallar alguns ajustaments, una situació normal en un partit de pretemporada. De fet, l’equip fins ahir només havia jugat un amistós, el del diumenge anterior a Salou que va finalitzar amb triomf bagenc (3-4). Els de Burgos també van fer una bona feina en defensa, ja que el rival només va poder marcar en una acció d’estratègia. Del Moral i Torné, aquest en dues ocasions, van fer pujar la diferència fins l’1-8 final amb tres gols més a la segona part.

Avui, Trofeu Les Codines

Després de l’amistós d’ahir, el Covisa Manresa disputa avui la 43a edició del Trofeu Les Codines davant el filial d’El Pozo Murcia, que competeix a la Segona Divisió B. El matx tindrà lloc a partir de les 12.15 h al pavelló del Pujolet, i servirà de presentació oficial del conjunt manresà davant la seva afició.

Els de Borja Burgos s’enfrontaran a un equip complicat i que la temporada passada va jugar el play off d’ascens a 2a Divisió i va perdre per la mínima el partit de la primera eliminatòria, el mateix cas que els manresans. Aquests precedents fan pensar en un duel equilibrat amb el trofeu en joc. Fa dotze mesos, el Peñíscola es va imposar per 3-8 als bagencs.

El conjunt de Borja Burgos presentarà sis cares noves. La vetllada també inclourà un reconeixement als sis jugadors del club campions estatals amb les seleccions catalanes: Mario Plaza, en categoria sub-16; Sirius Coll, Josep Domènech i Èric Dorado, en infantil; Roger Gallego, en aleví; i Marçal Lavilla, en benjamí. Així mateix, també es reconeixerà la Maria Gonfaus, subcampiona estatal aleví amb Catalunya.