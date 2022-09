Aventurar com serà una lliga després d’haver-ne vist només la primera jornada és absolutament agosarat, però els resultats de l’inici del grup 3 de la Segona Divisió RFEF permeten extreure’n sensacions. I la primera, observant els resultats, és que sembla que serà molt difícil per a tothom guanyar i fer gols. Cap dels divuit equips va aconseguir marcar més d’un gol en la seva tornada a classe. De fet, només va anotar deu equips i només van guanyar-ne quatre, que són els primers líders de l’any.

El Badalona Futur (l’extint Llagostera), l’Espanyol B, el Manresa i el Terol s’han situat amb tres punts després de guanyar per la mínima l’Olot, el València B i el Lleida Esportiu, respectivament. Dels tres, només els bagencs han vençut lluny de casa, després de superar el València-Mestalla a Paterna dissabte amb la rematada de Noah al minut 17. Això ha fet que l’alegria segueixi en un equip que està aconseguint marcadors de rècord a fora del Congost.

Intractables a domicili

I és que justament demà farà un any i mig que l’equip de Ferran Costa no perd a domicili. L’última vegada va ser al camp del Valls, el 6 de març del 2021, per 2-0. La temporada passada, la del títol de Tercera RFEF, l’equip blanc-i-vermell no va perdre en cap dels disset partits de visitant, amb nou victòries, set empats, 23 gols a favor i només 9 en contra.

Fa dos cursos, després de caure a Valls, els manresans van empatar dos partits més a fora, al camp del Sant Andreu i al del Vilassar, i van guanyar al de la Grama (0-1). Aquests tres enfrontaments, més els disset de l’any passat, més el de València, allarguen a vint la ratxa de partits invictes en qualitat de visitants del Manresa.

Tota aquesta seriositat a domicili serà qüestió de traslladar-la ara a casa. Diumenge arriba l’estrena de la categoria al Nou Congost amb un duel contra la Penya Esportiva de Santa Eulària. El conjunt eivissenc ha debutat a casa amb un empat sense gols contra el Formentera en un dels sis derbis de les Pitiüses de la temporada. L’equip que dirigeix un dels històrics de la Segona B com Manolo González voldrà aigualir el gran ambient que segurament l’afició portarà al Congost.