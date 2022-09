El FC Barcelona va tornar a competir de tu a tu contra un dels millors equips d’Europa, el FC Bayern Munic, però la inusual manca d’encert rematador que van evidenciar ahir els jugadors de Xavi va condemnar els blaugrana a encaixar una altra derrota contra la bèstia negra del barcelonisme aquestes últimes temporades (2 a 0). El polonès Robert Lewandowski va tornar a l’estadi que ha estat la seva llar els darrers vuit exercicis. l’Allianz Arena, i va disposar de dues ocasions de gol que no va poder materialitzar.

La intensitat i l’asfixiant pressió defensiva que va exhibir el Barça durant els primers 25 minuts de la confrontació van propiciar que les ocasions es tenyissin de blaugrana. La primera va correspondre a Pedri. Una bona jugada trenada pel Barça va habilitar l’interior per encarar Manuel Neuer després de desfer-se d’un defensa, però la seva rematada, massa centrada, la va poder refusar amb els peus el porter del conjunt bavarès (min 9). Cinc minuts després, una errada en la passada de Neuer va estar a punt d’aprofitar-la Robert Lewandowski. Dayot Upamecano, el destinatari de l’erroni servei, va rectificar a temps d’impedir-ho.

Robert Lewandowski va culminar les següents dues accions de perill del Barça. Primer, una centrada des de la posició d’extrem dret d’Osumane Dembélé va habilitar el polonès per rematar de cap, al segon pal, això sí, forçat, per sobre del travesser (min 18) . Tres minuts després, l’autor de la centrada va ser Marcos Alonso des de la dreta i, altra vegada, la rematada de cap de Lewandowski va anar massa alta. L’última ocasió blaugrana del primer acte va ser una rematada amb l’esquerra de Raphinha que va sortir fregant el pal esquerre de la porteria de Manuel Neuer (min 26).

En els últims vint minuts del primer període, l’equilibri va presidir el joc i ambdós equips van maldar per trenar les jugades ofensives amb criteri. Això sí, les possessions blaugrana eren més llargues i elaborades. En aquesta fase del duel, l’acció ofensiva més remarcable va ser una incursió culminada amb un xut de Leroy Sané que va aturar Ter Stegen.

La primera ocasió de la represa va ser per al Barça. Encara no s’havien consumit 30 segons del segon acte quan una pilota perduda per Dayot Upamencano va habilitar Raphinha per etzibar una enverinada gardela des de la frontal de l’àrea. Va ser el preludi de la catàstrofe. Un servei de cantonada executat amb precisió per Joshua Kimmich al primer pal i la tardana sortida de Marc-André Ter Stegen van propiciar la inapel·lable rematada de cap a gol del central Lucas Hernández (min 50).

El Barça es va destarotar i durant els següents tretze minuts va permetre una i altra vegada les incursions dels muniquesos per l’interior. En aquest context, Jamal Musiala va habilitar Leroy Sané per penetrar fins a l’àrea de penal blaugrana i per afusellar Ter Stegen. La rematada de Pedri al pal, després de trenar una paret amb Robert Lewandowski (min 63) va marcar un punt d’inflexió. El Barça va aturar la sagnia, es va refer i va equilibrar el joc, però la rematada més perillosa va ser un xut per sobre el travesser d’Ansu Fati (min 91).