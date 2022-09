El Club Esportiu Navàs serà el segon equip de la comarca del Bages que aquesta temporada militarà a Segona Catalana. El curs esportiu 2021-22, els groc-i-negres van competir fins la darrera jornada de lliga amb el CE Puig-reig per proclamar-se campions del grup 7è de Tercera Catalana i, consegüentment, pujar de categoria. L’aferrissada lluita entre navassencs i puig-reigencs va propiciar que els bagencs es convertissin en el segon millor subcampió de tots els grups de la província de Barcelona i, aquesta consecució, ara els ha reportat l’anhelat ascens.

La impossibilitat del madrileny DUX Internacional de tramitar la inscripció a la Primera Divisió RFEF va provocar la repesca del Talavera de la Reina CF per part de l’ens federatiu estatal i el retorn a la Segona Divisió RFEF del FC Cerdanyola. En conseqüència, la UE Sants va recuperar la plaça a la Tercera Divisió i el FC Martinenc a la Primera Catalana. Tal com detalla Josep Carol, president en funcions del CE Navàs, «el divendres, 2 de setembre, se’ns va informar de forma extraoficial que, per mèrits esportius, seríem el primer club al qual s’oferiria el lloc que ocupava el FC Martinenc al subgrup 2A de Segona Catalana». La junta directiva del club groc-i-negre va haver de valorar si acceptaria la proposta. Finalment, tot i les dificultats afegides que comporta jugar a un subgrup configurat per equips del Maresme, el Barcelonès i el Vallès Oriental, es va considerar que «no podíem deixar passar aquesta oportunitat».

L’artesenc establert a Navàs Adrià Torres, de 31 anys, serà el màxim responsable tècnic del CE Navàs el curs de l’estrena a Segona Catalana. Torres explicita que «confio en la capacitat dels futbolistes per adaptar-se al nivell d’exigència de la categoria. Els jugadors tenen prou qualitat per jugar-hi i ser competitius si superen la hipotètica por escènica que els pot coartar en els primers partits». El porter Iu Morral; els defenses Iván Álvarez (UE Sant Pau), Miquel Peña, Óscar Mellado, Sergi Solana, Jordi Sunyer, Pau Barcons i Roger Besa; els migcampistes Adrià Aguilera (FS Monistrol), Arnau Alonso, Francesc Vilà, Óscar Martín (FC Pirinaica B), Oriol Melero i Marc Serra; i els davanters Martí Peña, Dídac Sánchez (FC Artés), Álex Aguilar, Iván Mellado (UE Avià), Álvaro López i Sergi Serra, entomen el repte de consolidar el CE Navàs a Segona Catalana.