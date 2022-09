Després de la resolució del conflicte sorgit amb el col·lectiu arbitral, aquest cap de setmana es va iniciar la Lliga Iberdrola amb la disputa dels partits corresponents a la segona jornada. Això va permetre a Júlia Mora, la central de Sant Vicenç de Castellet, debutar a la categoria amb el FC Levante Las Planas de Sant Joan Despí. Júlia Mora, de 24 anys, va ser titular amb les santjoanenques a la Ciutat Esportiva Luis del Sol i va contribuir a la inesperada victòria del modest equip català al feu del Reial Betis (1 a 2). Les amfitriones van adquirir avantatge a l’electrònic al minut 28, quan Ángela Sosa va rematar de cap a gol una precisa centrada de Paula Perea. El conjunt verd-i-blanc va malbaratar la resta d’ocasions que va generar durant el primer període. El tècnic del FC Levante Las Planas, Ferran Cabello, va determinar reestructurar el seu equip al descans i va substituir Júlia Mora per la davantera Alba Mellado. Tot just iniciar-se el segon acte, un penal comès per les locals va permetre Mari Paz Vilas reequilibrar el marcador (min 50). Aquest fet va destarotar les amfitriones i la davantera gallega va sentenciar el triomf de les santjoanenques (min 74). D’altra banda, la central monistrolenca Núria Mendoza i la mig centre santfruitosenca Paula Fernández van figurar a l’equip inicial del Llevant UD al terreny de joc del murcià Alhama CF. Les valencianes es van imposar per 2 a 3, gràcies al segon gol materialitzat per la davantera castellanomanxega Alba Redondo (min 94).