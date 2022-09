Hores després de revelar les exigències de Messi per renovar pel Barça el 2020, el diari ‘El Mundo’ ha publicat detalls del contracte de Gerard Piqué, que va passar a convertir-se en el «central millor pagat del món» al mateix temps que s’elaborava un informe intern que reflectia «el gravíssim perjudici» que causava al club pels seus negocis particulars.

Segons el rotatiu, els problemes van començar amb el documental sobre la decisió de Griezmann, en el qual el davanter francès va expressar el seu rebuig a la proposta del Barça. Produït per l’empresa Kosmos, propietat del defensa, l’estratègia empresarial passava a ser un clar problema per al club. Aquesta circumstància va portar Bartomeu a sol·licitar un informe en el qual es detallessin els possibles incompliments en els quals podia haver caigut Piqué.

Més que Ramos

El Barça va estudiar sancionar el jugador, però la possible «pressió mediàtica» i la intenció que complís el seu contracte fins a l’última temporada va portar a rebutjar aquesta opció. Segons ‘El Mundo’, el futbolista es garantia en el seu contracte 142 milions d’euros bruts durant les cinc temporades de vigència, des de la 2017-18 fins a la 2021-22. Això suposava una xifra de 28,4 milions bruts per curs, que podrien augmentar si es complien alguns plusos relacionats amb objectius.

En dirigir-se a Bartomeu per parlar de les condicions, Piqué li va dir que volia ser el central més ben pagat del món i guanyar més diners que Sergio Ramos. Amb aquest contracte ho va aconseguir, ja que el madridista va arribar al club blanc als 12,5 milions nets. El blaugrana estava, després d’impostos, entorn dels 15 milions.

El club català va incloure, a més, el que anomena «bonificació fiscal» per compensar les actes que Hisenda havia aixecat al futbolista per una reclamació d’IVA i que, elevades a brut, ascendien a 7,1 milions. Amb la pandèmia, Piqué va ser un dels futbolistes que va acceptar retallar el seu salari tot i que realment es tractava de prolongacions de contracte a canvi de diferir quantitats per esmorteir els exercicis més colpejats per la covid.