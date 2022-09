El Pàdel Infinit d’Igualada organitzarà, entre els propers 12 i 16 d’octubre, el torneig setmanal Myrline i +LaQColors que inclourà un recordatori del sisè aniversari de la mort de Gabriel Pérez Escalante. El jove igualadí de 24 anys, que aleshores jugava a la UE Avià de futbol, va perdre la vida el 23 d’agost del 2016 després que no se li diagnostiqués a temps una apendicitis a l’Hospital d’Igualada, en un fet que va causar un gran dolor a la capital anoienca i una important polèmica respecte dels protocols que s’aplicaven a urgències del centre.

El torneig, que té el suport de la família de Gabriel Pérez, començarà el 12 d’octubre al matí, en què s’aprofitarà que serà un dimecres festiu per jugar tant al matí com a la nit. Els dos dies següents només hi haurà jornada de tarda i nit, amb els partits de classificació. El dissabte, 15, es disputaran els quarts de final, les semifinals i les finals de mixtos i el diumenge, 16, al migdia hi haurà els partits decisius en les competicions masculina i femenina.

Inscripcions fins al 10 d’octubre

Qui es vulgui apuntar al torneig, ho podrà fer fins al 10 d’octubre contactant amb Oriol, el coordinador d’Infinit, o trucant o enviant un whatsapp al telèfon 670 707 234. Les inscripcions ja són obertes i costen 27 euros per als socis, 29 per als no socis i un suplement de 13 euros per apuntar-se a dues categories.