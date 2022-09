El central uruguaià Ronald Araujo s'operarà aquest dimecres de l'avulsió del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta que va patir en un partit amistós amb la seva selecció, segons ha informat aquest dilluns el FC Barcelona. El defensa del primer equip blaugrana serà intervingut quirúrgicament a Finlàndia pel doctor Lasse Lempainen, sota la supervisió dels serveis mèdics del club català.

❗ COMUNICAT MÈDIC@RonaldAraujo_4 serà intervingut quirúrgicament aquest dimecres de l’avulsió del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta. La intervenció serà a càrrec del Dr. Lasse Lempainen, sota la supervisió dels serveis mèdics del Club, a Turku pic.twitter.com/sOLTU7qejh — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 26 de septiembre de 2022

"En acabar l'operació es facilitarà un nou comunicat mèdic", afegeix el club. La decisió s'ha près aquest mateix dilluns a la Ciutat Esportiva Joan Gamper després de la reunió que van mantenir el defensa uruguaià, el tècnic del Barcelona, Xavi Hernández, i membres dels serveis mèdics del club. Sobre la taula del jugador hi havia dues opcions: la intervenció quirúrgica o un tractament conservador per evitar l'operació. Finalment, Araujo ha optat per la primera alternativa, que a priori provocarà que el temps de recuperació sigui més llarg.

El Barça no ha donat detalls sobre el temps de baixa del futbolista, per la qual cosa la seva participació en la propera Copa del Món amb la selecció uruguaiana és encara una incògnita, tot i que tot apunta que es podria perdre la cita mundialista. Araujo va haver d'abandonar lesionat el partit amistós que va disputar divendres passat amb la seva selecció contra la d'Iran a la localitat austríaca de Sankt Polten.

El titular indiscutible en els plans de Xavi Hernández, va ser substituït sis minuts després de l'inici del joc a causa d'una avulsió del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta.