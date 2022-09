El FC Barcelona ha fitxat com a cap de seguretat el comissari dels Mossos d’Esquadra Xavier Porcuna, que des de l’última remodelació a la cúpula de la policia catalana, el gener passat, estava al capdavant de la Comissaria de Coordinació Central, una de les de més rellevància.

Porcuna ha acceptat la proposta del club blaugrana per exercir com a cap de seguretat, cobrint la vacant que havia deixat el també excap dels Mossos Ferran López, segons ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7.

Porcuna estarà jeràrquicament per sobre de Lluís Miquel Venteo, que va entrar al club l’octubre de l’any passat ocupant el buit de López, destituït per la seva mala gestió, en particular després d’un Barça-Reial Madrid en què el cotxe de Ronald Koeman, llavors entrenador, va ser colpejat i sacsejat per un grup d’aficionats.

A la recerca de substitut

Porcuna, que en la seva trajectòria en els Mossos ha exercit diverses tasques de responsabilitat, tant a la comissaria de Barcelona com en l’àrea d’Informació, a més de portaveu del cos, va ser nomenat cap de la Comissaria de Coordinació Central a principis d’aquest any després de la remodelació de la cúpula de la policia catalana que es va emprendre després que la conselleria d’Interior rellevés el desembre passat el major Josep Lluís Trapero pel comissari Josep Maria Estela.

Precisament, la marxa de Porcuna comportarà que s’hagi de nomenar un substitut al capdavant de la Comissaria de Coordinació Central, just després que hagin aflorat divergències a la cúpula entre Estela i el seu número 2, el comissari Eduard Sallent.