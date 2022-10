Tot i protagonitzar un excel·lent inici de partit, el Covisa Manresa FS va cedir taules al pavelló del Pujolet contra l’Escola Pia de Sabadell (3 a 3) i va malbaratar l’oportunitat d’accedir a la segona posició que les derrotes de l’AE Penya Esplugues a la pista de la UD Eivissa Gasifred (7 a 1) i del FS Picassent a l’Hospitalet (5 a 2) li havien facilitat. Els blanc-i-vermells van exhibir la intensitat i ambició necessàries durant els primers deu minuts de l’enfrontament per sotmetre el conjunt sabadellenc. En aquesta fase del duel, els vallesans no van poder aturar els constants embats ofensius dels manresans, que es van avançar al marcador mitjançant els gols materialitzats per Terri (min 5) i Manu (min 9). A partir del desè minut de joc, la pressió a la pista de l’oponent dels visitants va aconseguir destarotar l’atac dels amfitrions, però la bona actuació de Marc Cella va permetre al Covisa Manresa FS mantenir l’avantatge (2 a 0). Aquesta tònica es va accentuar a la represa i va propiciar l’empat a dos (min 33). En un context desfavorable, un inapel·lable xut creuat de Manu va permetre als locals recuperar l’avantatge a l’electrònic, però la innecessària expulsió de Carles Lavado va afavorir les taules definitives concretades per Lenny (min 37).