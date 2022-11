Gerard Piqué ha anunciat per sorpresa que es retira. En un vídeo penjat a les seves xarxes socials, el defensa del FC Barcelona s'ha acomiadat del Camp Nou afirmant que el d'aquest dissabte serà el seu darrer partit a l'estadi. A més, assegura que és un punt final, «després del Barça no hi hauria cap altre equip», tal com sempre ha dit.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) 3 de noviembre de 2022

«Culers, us he de dir una cosa»

«He decidit que és el moment de tancar aquest cercle», comença el vídeo del central, que va precedit de la frase «Culers, us he de dir una cosa» i que ha tingut una edició feta a consciència. I tot seguit, Piqué llança la 'bomba' del dia: «Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou».

El FC Barcelona s'enfronta dissabte a l'Almeria a casa (21 h). Després, l'equip viatja a Pamplona per jugar contra l'Osasuna, on s'entén, el defensa també hi serà el central blaugrana. Aquest serà el darrer compromís abans de l'aturada pel Mundial.

«Fa setmanes i mesos que molts parlen de mi i fins ara no he dit res, però ara vull ser jo qui us parli de mi», diu Piqué al vídeo, on també recorda que, «com molts de vosaltres, sóc del Barça de tota la vida" i que "Jo no volia ser futbolista, volia jugar al Barça».

Les reaccions

El Barça ha reaccionat ràpidament a l'anunci de Gerard Piqué. Ho ha fet, com el futbolista, amb un tuit on el club ha mostrat el seu afecte cap al jugador amb el text «tota la vida dedicada al Barça».

Tota una vida dedicada al Barça. Gràcies, Piqué. pic.twitter.com/kxshSnhHJB — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 3 de noviembre de 2022

Carles Puyol, llegenda blaugrana, s'ha mostrat molt sorprès per la notícia. «Gràcies per tot, estic a 'xoc'. S'ha estat molt injust amb tu, pocs han defensat la samarreta del Barça com tu ho has fet. Sempre podré explicar que vaig jugar al teu costat, un privilegi. T'estimo amic», ha piulat.