La Sala d’Actes de la seu de la Federació Catalana de Futbol (FCF) va acollir ahir el simbòlic acte d’entrega del trofeu acreditatiu del títol de lliga del grup 5è de la Tercera Divisió de la temporada 2021-22 al primer equip del Centre d’Esports Manresa.

Joan Soteras, president de l’ens federatiu autonòmic i vicepresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va presidir l’acte de reconeixement al conjunt blanc-i-vermell i va fer entrega del trofeu a la delegació de l’entitat manresana. Els directius Pere Arévalo i Albert Castellà; el tècnic que va possibilitar l’ascens, Ferran Costa; el capità de l’equip, Gerard Puigoriol Putxi, i el mig centre navarclí Marc Martinez, van representar al CE Manresa, conjuntament amb el delegat de la formació aquest curs esportiu, Juan Carlos García. L’absència de la presidenta de l’entitat, Ruth Guerrero, membre d’un dels dos grups que denuncien i s’oposen a la gestió de Joan Soteras, a títol personal, no va sorprendre.

El tècnic Ferran Costa va destacar en el seu parlament que «la qualitat humana dels col·lectiu ens va fer trencar barreres». Per la seva banda, Putxi va explicitar que «ens omple de felicitat rebre aquest títol per tots aquells que ho vam celebrar al camp: jugadors i afició, junts, com una família». L’acte va comptar amb la presència del màxim responsable de la Delegació al Bages, Berguedà i la Cerdanya de la FCF, Esteve Olivella.