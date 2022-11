La pivot búlgara, amb passaport portuguès, Maria Kostourkova, no seguirà al Cadí la Seu, segons ha informat aquest divendres el club urgellenc en un comunitat. Kostourkova, procedent del Casademont Saragossa i que, anteriorment, havia actuat al Tenerife, no estava tenint tots els minuts que hauria desitjat com a pivot de l'equip de Jordi Acero, que té la nord-americana Jewel Tunstull i l'alacantina Montserrat Brotons en la rotació habitual de cincs.

De fet, Kostourkova ja no va jugar el darrer partit, el que el Cadí va guanyar dimecres a la pista del Castors Braine belga, amb victòria per 54-63, i ara s'ha anunciat la seva marxa. La resolució del contracte ha estat amistosa i des del Cadí es reconeix la professionalitat d'una jugadora que havia entrat bé al vestidor pel seu bon tarannà. El Cadí li haurà de buscar un recanvi, tot i que aquest no arribarà abans del partit que les urgellenques juguen aquest dissabte a les 19.30 hores, al Palau Municipal d'Esports, contra el Durán Maquinaria Ensino.