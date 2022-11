Mal partit del Covisa Manresa en línees generals davant un dels equips de la part baixa de la classificació. Els locals van sortir poc endollats i sense la intensitat necessària per afrontar el matx enfront d’un rival que només atesorava una victòria després de nou jornades.

El Covisa s'ha sentit incòmode durant els primers vint minuts, mentre que el Ripollet ha demostrat que sabia el que havia de fer i ha estat ben posicionat. Els de Borja Burgos han fet una defensa molt alta, en pista contrària, però en algunes ocasions s'han desajustat i el Ripollet ha gaudit així d'una bona sortida cap a l’atac. Luis García ha marcat a l’inici i Asís ha equilibrar prop del final del primer temps.

En la segona part, el Covisa ha aparescut a la pista més concentrat, però un gol d’Àlex del Barco ha tornat a avançar els visitants. Poc després, ha arribat una jugada clau, l’expulsió per doble amonestació de Lavado. En superioritat, el Ripollet ha fet l’1-3, novament a través d’Àlex del Barco.

Els manresans no s'han deixat abatre i Asís, en una bona jugada, ha reduït distàncies al marcador a cinc minuts del final. El partit entrava en el terreny de la incertesa, fins que el Ripollet ha aprofitat que el Covisa s'ha situat amb porter-jugador per marcar el quart. Tot i que Santa ha fet més estret novament el marge en el darrer minut, els del Pujolet no han tingut temps per a res més.