El partit de màxima rivalitat intercomarcal que van dirimir, dissabte, el FC Montmajor i el CE Navàs, corresponent a la 06a jornada del grup 2n de la Segona Divisió Femenina, va respondre a les expectatives generades. Després d'un duel intens, emocionant i ple d'alternatives en el marcador, montmajorenques i navassenques van segellar una igualada (2 a 2).

Les amfitriones van iniciar el matx més ben posicionades, però ben aviat van haver d'entomar el repte d'interpretar com defensar, de forma efectiva, la mobilitat de les tres migcampistes visitants, les quals s'intercanvien les posicions constantment. Una vegada superat aquest desafiament tàctic, les berguedanes van començar a generar accions de perill i una excel·lent jugada trenada per les jugadores de Marc Canturri la va culminar Martina Vilà amb un canvi d'orientació del joc que va habilitar Maria Montanyà per penetrar com a extrem dreta, encarar en solitari Júlia Font i superar-la amb una inapel·lable rematada creuada (min 13).

La resta del primer període es va caracteritzar per l'equilibri. Ambdues formacions van disposar d'arribades més o menys perilloses, però el marcador no va registrar cap altre modificació abans del descans (1 a 0).

El FC Montmajor va dominar durant els primers minuts de la represa. Després, les locals es van destarotar arran de dues substitucions i els preceptius canvis de posició d'algunes jugadores. El desordre tàctic només es va perllongar durant uns pocs minuts, però va afavorir la remuntada del CE Navàs. Un servei en profunditat de les bagenques va propiciar la incursió d'una davantera visitant per la dreta de l'atac. L'encertada sortida de Júlia Vilalta va conjurar el perill en primera instància, però les montmajorenques no van poder refusar la pilota fora de l'àrea de penal i, finalment, Eva Espelt va marcar el gol de l'empat (min 60). Dos minuts després, una esfèrica perduda per les locals a la lìnia de tres quarts defensiva, va propiciar un mà a mà d'una davantera navassenca amb Júlia Vilalta. La portera berguedana va aturar la rematada a boca de canó. El refús es va estavellar al cos de la lateral Natasha Sinays Pereira i va esdevenir el segon gol de les visitants.

Lògicament, les amfitriones van necessitar uns minuts per refer-se. Tot seguit, però, van perseverar per sumar, almenys, un punt, i un precís servei de falta executat per Judit Bruch va habilitar Marta Picazo per reequilibrar el marcador amb una magnífica rematada de cap després d'un seguit de refusos de la defensa visitant (min 88). En els darrrers minuts de la confrontació, ambdós equips van poder decantar el duel a favor seu, sense aconseguir -ho. La portera navassenca va resoldre un mà a mà amb la golejadora Martina Vilà. Desprès d'aquest empat, el FC Montmajor és sisè a la taula classificatòria (9 punts) i el CE Navàs, vuitè (8 punts).

Nova victòria del FC Pirineus i el FC Pirinaica s'aferma a la quarta posició

Els tres equips capdavanters van guanyar els seus oponents, en aquesta sisena jornada. Així doncs, el FC Pirineus Starc Hotel va golejar l'Olímpic Can Fatjó al Municipal Emili Vicente de la Seu d'Urgell (7 a 1). Excepcionalment, la incisiva lateral esquerra Queralt Llompart va arrabassar el protagonisme golejador a Beatriz de Oleza, que va contribuir amb un gol al triomf (min 31). Llompart va materialitzar un pòquer i va liderar la cinquena victòria de les urgellenques, terceres, amb 15 punts. La UE Calaf va oferir unes bones prestacions contra el líder Jàbac i Terrassa (16 punts), però els dos gols transformats per Clàudia Roig (minuts 61 i 85), només van permetre les calafines signar una digna derrota (2 a 4). La UD Can Trias, segon classificat, amb els mateixos punts que el Jàbac i Terrassa, va vèncer al terreny de joc del CFB Montcada (1 a 6).

D'altra banda, el desplaçament al Principat d'Andorra va ser fructífer per al FC Pirinaica. Les manresanes es van imposar a l'ENFAF Andorra B (0 a 2) i recuperen la quarta posició (11 punts). Amandine Gillet va materialitzar el triomf durant el segon període (minuts 53 i 81).

Per últim, el CE Moià va aconseguir la segona victòria a la lliga al feu del novell UE la Balconada (0 a 4) i el CF Capellades la tercera igualada. Les anoienques van empatar sense gols al seu terreny de joc contra al CD Badia del Vallès.

Al grup 6è, el CF Castellterçol va sotmetre el fins ara líder, la UE l'Estartit ( 2 a 1). Nora Rosales (min 11) i Júlia Catot (min 12) van atorgar un avantatge a les amfitriones que el seu oponent només va poder minimitzar (min 65). El conjunt del Moianès és setè (6 punts).

Segon triomf consecutiu del Club Gimnàstic de Manresa

Pel que fa als tres equips de les nostres comarques que militen al grup 2n de la Prinera Divisió Femenina, el Club Gimnàstic de Manresa va derrotar el CD Sant Gabriel B al Gimnàstic Parc (2 a 1). La segona victòria seguida de les escapulades els permet sortir de la zona de descens i pujar fins a la catorzena posició (9 punts). Aina Gómez (min 8) i Alba Molina (min 39) van concretar el triomf de les manresanes.

Per la seva banda, el CF Solsona va sumar la quarta victòria en nou jornades i ascendeix fins al setè lloc (14 punts). Les jugadores d'Alexandre Estany es troben a dos punts del tercer classificat, la UE Cassà (16). Les blaves es van imposar al CE Sabadell B (2 a 1). Núria Riu (min 21) va avançar les solsonines a l'electrònic. Fiona Espasa va reequilibrar el marcador en un moment crític (min 77), però Júlia Haro va sentenciar la victòria de les amfitriones (min 88). Per últim, el CE Berga va encaixar la tercera derrota consecutiva contra el CD Can Parellada (0 a 2) i s'implica de ple en la lluita per mantenir la categoria.

Malauradament, al grup 2n, els resultats assolits pels equips de l'àmbit informatiu de Regió7 van ser negatius. El CE Òdena va encaixar una engruixida golejada al camp del líder Fundació FB Reus (9 a 0) i el CF Martorell va cedir al feu del tercer classificat, el CD Ribes (6 a 0). Tot i això, ambdues formacions es mantenen fora de la zona de descens.

La fitxa tècnica.

FC Montmajor. Júlia Vilalta (Dubraska Salomé Pereira min 88); Alba Comellas (Natasha Sinays Pereira min 59), Anna Vilaredes, Raquel Aran, Queralt Bonet (Marta Picazo min 46); Anna Barbé, Sofia Rodríguez (Mariella Neuberg min 59), Carla Ballarà (Judit Bruch min 46); Martina Vilà, Rocío Herrerías i Maria Montanyà (Queralt Montanyà min 75).

CE Navàs. Júlia Font, Anna Puig, Nina Simón, Anna Ros, Jana Melero, Eva Espelt, Macarena Santos, Júlia Corominas, Marina Saladich, Alba Flores i Vanessa Galera. També van jugar Berta Valls, Àngela Canudas, Juliana Beatriz Prieto, Judith Aguayo, Emily Vall i Mònica Viu (p).

Àrbitre. Marc Fernández Serrano (Delegació del Bages). Va expulsar amb targeta vermella directa el tècnic berguedà Marc Canturri (minut 85). Va amonestar les locals Rocío Herrerías (min 61) i Maria Montanyà (min 65) i la visitant Nina Simón (min 64), així com al tècnic Iván Crespo (min 89).

Gols. 1-0 Maria Montanyà min 13, 1-1 Eva Espelt min 60, 1-2 Natasha Sinays Pereira (en pròpia porteria) min 62 i 2-2 Marta Picazo min 88.