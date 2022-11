Després d’un parèntesi de dos exercicis degut a la crisi sanitària, dissabte, el centre de la capital de l’Anoia va acollir l’onzena edició de la Igualada Urban Running Night Show. Un miler de corredors van avalar la tornada d’aquest esdeveniment que es complementa amb un munt d’activitats esportives i lúdiques per a tota la família organitzades per l’Ajuntament d’Igualada.

La Mini Run by Kids&Us, la cursa de 500 m adreçada específicament als nens de 3 a 5 anys nascuts entre el 2017 i el 2019, va iniciar l’activitat competitiva, a partir de les 17 hores. Tot seguit, es va disputar la carrera per a nens de 6 a 11 anys nascuts del 2011 al 2016, la Kids&Us Run. Una i altra prova van acollir 300 participants. Per fi, a les 18.30 hores, es va donar la sortida als 700 corredors que van prendre part a la Igualada Urban Running Night Show. Roc Bellostas va ser el primer atleta masculí a completar el circuit de 5 km. Rere seu van travessar la línia d’arribada Xavier Rodríguez i Albert Solé. Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora va ser Emma Carreras. Carla Bisbal i Arian Vidal van pujar al segon i al tercer graó del podi, respectivament.