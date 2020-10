El Port del Comte augmenta la seva dotació de canons de neu artificial

L'estació d'esquí del Port del Comte ja està fent els preparatius de la nova temporada d'hivern amb bones expectatives pel que fa al nombre de visitants i amb una nova inversió per ampliar la dotació de canons de neu artificial de l'estació amb l'objectiu de millorar l'estat de les pistes quan hi hagi manca de neu natural.

Fins ara el Port del Comte tenia una flota de 256 canons de neu artificial entre els quals n'hi ha de diferents tipus. Des de ja fa uns anys la direcció està apostant pels canons de baix consum amb l'objectiu de reduir-lo al màxim i apostar per l'energia verda. Enguany han adquirit cinc nous canons de baix consum que utilitzaran per reforçar les pistes situades a les cotes més baixes que pateixen més quan hi ha manca de neu natural.

Fonts de l'estació de la Coma i la Pedra asseguren que la seva voluntat és que «la temporada sigui el màxim de normal possible, que no es redueixin els visitants i que tot sigui normal». «Entenem que som a la muntanya i que no és el mateix fer una activitat com l'esquí que per exemple anar a fer qualsevol altra cosa en un espai tancat, que potser pot fer més por. En ser a la muntanya la gent estarà repartida en moltes hectàrees i a l'aire lliure i creiem que la gent s'animarà més a venir» diuen. En aquest sentit confien repetir el que han experimentat aquest estiu, quan molta gent de les ciutats ha apostat per visitar la munta-nya.

Amb l'objectiu d'optimitzar al màxim les nevades sense consumir energia en excés, l'estació continua treballant per millorar el sistema de drenatge d'aigua per aprofitar la del desglaç o la de les pluges per fer funcionar els canons de neu o en la sembra de pistes per tal que aquestes no necessitin un gruix de neu tan gran per poder obrir i ser segures.

La intenció del Port del Comte és començar la temporada o a final de novembre o pel pont de la puríssima i aguantar-la fins quan el temps ho permeti, al voltant de principi d'abril. L'estació recorda que s'hauran de seguir les mesures de seguretat referents a la covid-19 (vegeu edició d'ahir).

Els primers centímetres de neu

L'estació meteorològica del Port del Comte, situada a 2.316 metres d'altura, va detectar ahir un gruix de neu màxim de 2 centímetres després que caigués una nevada a primera hora de la tarda. Amb la d'ahir i alguna nevada més que va caure a principi d'octubre, als amants de la neu se'ls comença a fer la boca aigua mentre esperen l'obertura de les pistes.