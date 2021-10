Les tasques de col·locació de noves barreres paraallaus al talús de l'aparcament de l'anomenada Pleta del Prat, a l'estació d'esquí de Tavascan han finalitzat. Els treballs, que van començar el juny passat, han comportat una inversió de 626.000 euros i permeten millorar la seguretat d'aquesta part de l'estació, el funcionament de la qual es veu afectat periòdicament per despreniments de diversa importància. Aquesta zona es troba actualment protegida amb barreres paraallaus entre les cotes 2.015 a 1.915 metres, que eviten el desencadenament de despreniments des de les cotes superiors. L'actuació que ara ha finalitzat permetrà evitar allaus més avall de la cota 1.915 metres i que arriben a afectar l'aparcament, situat a la cota 1.805 metres.

L'estació d'esquí i activitats de muntanya de Tavascan es troba situada al municipi de Lladorre (Pallars Sobirà). Fins a la Pleta del Prat s'accedeix per una carretera asfaltada de prop de 10 quilòmetres de llargada i que passa per l'embassament de Graus i posteriorment per Quanca. Les pistes disposen d'una zona situada a la Pleta del Prat per a la pràctica dels esports d'hivern i activitats de muntanya com l'esquí nòrdic i l'alpí.

Durant l'hivern, l'estació de muntanya dona feina (refugi, estació, transport, monitors) a unes trenta persones, la majoria veïns del municipi de Lladorre i rodalies. A peu de pistes, el refugi té una capacitat de cinquanta places, amb un servei de restauració i lloguer de material.