Els millors freeriders del món es reuniran del 28 de gener al 2 de febrer del 2023 a Baqueira Beret per disputar una de les etapes de la 16a edició del Freeride World Tour. Aquest mític circuit, que per segona vegada passarà per la Val d'Aran, es dividirà en cinc escenaris de cinc països diferents d'Amèrica del Nord i Europa.

El circuit 2023 donarà el tret de sortida amb el primer esdeveniment de la prova a l’estació canadenca de Kicking Horse (Columbia Britànica) del 13 al 18 de gener. Àrea esquiable coneguda per la neu pols xampany i pels pendents llargs i verticals. La segona parada serà ja a Europa amb Baqueira Beret com a destí inicial al vell lcontinent. Les dates previstes són del 28 de gener al 2 de febrer i l’Estació de la Val d’Aran i Valls d’Àneu tornarà a sorprendre el món amb el seu variat terreny i una afició que el 2022 va crear un ambient molt especial a la base del Baciver.

La tercera etapa serà la d’Ordino Arcalís, a Andorra, del 4 al 9 de febrer, on els esquiadors i snowboarders tindran una última oportunitat per sumar punts abans del tall. Fieberbrunn, a Àustria entre l’11-17 de març, serà el primer escenari de les finals on els riders hauran de dominar la gloriosa, encara que intimidant Wildseeloder. Aquesta muntanya suposa un veritable repte, fins i tot per als professionals més experimentats. La “Grande Finale” tornarà a la indiscutible meca del freeride, el Bec des Rosses al Xtreme Verbier (Suïssa) del 25 de març al 2 d’abril. Impracticable per a la majoria dels simples mortals, els atletes no només dominen la bèstia any rere any, sinó que la converteixen en el seu terreny de joc, on combinen constantment noves línies amb actuacions al límit.

El director comercial de Baqueira Beret, Xavi Ubeira, assegura que era indubtable que s’havia de continuar amb el FWT tenint en compte l’èxit esportiu, de públic i mediàtic a nivell mundial de l’etapa aranesa del 2022. El responsable de l’Estació manifesta que “esdeveniments d’aquesta mena catapulten la imatge de Baqueira i els Pirineus al mercat internacional i la nostra aposta forma part de l’estratègia per recuperar uns esquiadors que es van perdre a causa dels efectes de la pandèmia”.

Aymar Navarro: “Com un estadi de futbol”

Que les pistes de Baqueira Beret conformen una zona única als Pirineus és una cosa que experimenten els miles d’esquiadors que visiten l’Estació cada hivern. Però aconseguir a la muntanya un ambient semblant al d’un estadi de futbol… això només és possible en esdeveniments molt especials.

L’aranés Aymar Navarro, un dels impulsors que el FWT recalés l’any passat a Espanya i un dels freeriders amb més història del país, es mostra entusiasmat amb la prova del 2023. No n’hi ha per menys ja que té clar que “l’acollida de l’any passat- segons les seves paraules- especialment del públic, va ser brutal per a tots els participants amb un públic entregat i un espectacle que va superar expectatives. A la sortida se sentien les ovacions i semblava que estàvem en un estudi de futbol”.

El rider espera que acompanyi la meteorologia i les nevades. Baqueira compta amb un clima atlàntic amb una de les neus de més qualitat dels Pirineus i una extensa àrea esquiable de 2.272 hectàrees. Dos arguments de pes que, juntament amb una qualitat organitzativa innegable, fan que s’esperi molt en el segon pas del FWT per terres araneses.

Grans resultats de Núria Castán i Abel Moga

A la primera edició del FWT al Baciver dos participants espanyols van aconseguir les medalles de plata, la catalana Núria Castán en snowboard i l’aranès Abel Moga en esquí. La catalana Núria Castán va anar amb Wildcard i va demostrar tenir el nivell per imposar-se entre les millors del món. Va comentar ja amb la medalla penjada al coll que “el freeride està creixent molt a Espanya i el que s’ha viscut avui aquí n’és una bona prova”.

El també aranès Abel Moga, per altra banda, va guanyar la medalla de plata, contra tot pronòstic, a casa seva i davant d’un públic que va vibrar com mai amb el descens. Aconseguir la plata a Baqueira va ser una manera de tornar tot el suport que l’aranès va rebre de la seva gent. De ben segur que el del 2023 ho tornarà a donar tot per repetir el seu pas pel calaix i tornar a donar als seguidors del freeride tota aquesta emoció que implica aquest esport.