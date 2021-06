S'han confirmat els pitjors presagis per a Ousmane Dembélé. Segons informa el diari Sport, l'atacant blaugrana, lesionat en el partit contra Hongria, es perdrà el que resta d'Eurocopa, i per això aquest mateix dilluns, abandonarà la concentració de la selecció francesa. A l'espera de què se li realitzin més proves, RMC Sport ja avança que en cap cas la lesió de 'Dembouz' li permetria tornar a participar en el torneig. Inclús s'especula que el francès podria estar dos mesos de baixa. D'aquesta manera, el jugador del Barça inicia les seves vacances.

En l'empat a un contra Hongria, l'extrem del Barça va saltar a camp al minut 57, però unes molèsties a la cuixa dreta el van fer obligar a demanar el canvi en el 87'. Ara, el què es temia s'ha convertit en realitat: l'atacant no tornarà a jugar en la present Eurocopa, torneig en el qual estava tenint un paper de revulsiu amb el combinat de Deschamps.

Dembélé inicia ara les seves vacances amb l'objectiu de desconnectar, recuperar-se i carregar piles, encara que el cert és que seran setmanes en les quals hauran de produir-se avenços respecte al seu futur. El jugador encara no ha renovat i el Barça té clar que si no ho fa en les pròximes setmanes, tractarà de donar sortida al francès en forma de traspàs. L'estira-i-arronsa entre el jugador i el club segueix, encara que a Can Barça creix el pensament de què el jugador vol esgotar el seu contracte per marxar lliure el juny de 2022.