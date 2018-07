La jutge de l'1-O torna a citar l'alcalde de Fonollosa pel delicte de desobediència

La jutge de Manresa que investiga l'1-O al Bages ha tornat a citar per un delicte de desobediència l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez (ERC), que ja va haver de declarar per aquest cas el març passat. Ara, la magistrada l'ha tornat a convocar per al 22 d'octubre, després d'assumir que, l'anterior vegada, no l'havia citat correctament, ja que no li havia justificat per què li imputava d'ofici desobediència. En aquesta ocasió, li aclareix que és per haver desobeït presumptament la prohibició del Constitucional, segons han explicat fonts judicials a Regió7.

És el mateix cas que ha succeït amb un altre càrrec públic del Bages, el regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona. La jutge també l'ha tornat a citar, per al 10 d'octubre, després que l'Audiència de Barcelona acceptés el recurs de la defensa i conclogués que la jutge manresana havia vulnerat els drets de Pesarrodona, ja que el 7 de febrer passat, també l'havia citat per desobediència sense argumentar-li la imputació.

En el cas d'Eloi Hernàndez, la jutge no s'ha esperat a una nova estirada d'orelles per part de l'Audiència i ha assumit els arguments dels recursos que el fiscal i la defensa havien presentat al propi jutjat manresà contra la resolució d'elevar a judici el cas.

Tant la fiscalia com la defensa li constataven l'error procedimental de no haver argumentat el delicte de desobediència. La jutge, enlloc d'estimar els recursos, ha tirat pel dret i ha dictat una nova interlocutòria en què cita de nou Hernàndez, argumentant-li, en aquesta ocasió, el delicte, per no haver fet cas presumptament a la prohibició judicial del referèndum.

D'aquesta manera, tant Hernàndez com Pesarrodona veuen com la seva causa per desobediència es demora als jutjats uns quants mesos més. L'altre alcalde bagenc que va ser imputat per la mateixa jutge per desobediència, Joan Badia (ERC), de Callús, va tenir més sort: quan va ser el moment d'elevar el cas a judici, el fiscal va demanar l'arxivament del seu cas, de manera que la jutge es va veure obligada a sobresseïr-lo.

Hernàndez, Pesarrodona i Badia van ser imputats d'ofici per la jutge després que tots tres haguessin denunciat les càrregues policials que la Guàrdia Civil havien dut a terme als seus respectius municipis l'1 d'octubre. Malgrat que la jutge va acceptar les seves denúncies, va decidir investigar-los per desobediència. Durant tot aquest temps, però, la magistrada no ha imputat cap guàrdia civil i ha anat dictant resolucions que anticipen la seva intenció d'arxivar les càrregues.