Llibertat amb càrrecs per al detingut per l'agressió a Lledoners

L'espanyolista que va ser gravat clavant una puntada de peu a un membre del CDR, a l'accés de la presó de Lledoners, va negar ahir davant la jutge haver agredit la víctima i va afegir que únicament li va tirar el telèfon mòbil a terra, segons van explicar fonts judicials. L'home no va saber justificar, però, l'origen de les ferides que presentava l'agredit. L'acusat, a més, va explicar que, en el moment dels fets, ell simplement estava «netejant» l'entorn, expressió que va utilitzar per referir-se a la retirada de llaços grocs, que duia a terme amb altres persones.

Després de prendre-li declaració, la jutge li va mantenir la imputació pels delictes d'odi, desordres públics i contra els drets fonamentals. El va deixar en llibertat condicional, amb mesures cautelars: presentar-se cada quinze dies al jutjat i no acostar-se en un radi de 200 metres a la víctima.

Els fets van tenir lloc dimarts a la nit, la vígilia que arribessin a Lledoners els presos independentistes. L'acusat estava amb altres persones retirant llaços grocs que membres del CDR havien penjat als accessos de la presó bagenca. La víctima, un membre de 51 anys del CDR del Bages, va gravar l'acció amb el seu telèfon mòbil.

En un moment determinat, l'acusat és gravat per la mateixa víctima clavant-li una puntada de peu. Poc després, el mòbil cau a terra i la víctima continua sent agredida. Segons van declarar als Mossos tant l'afectat com altres testimonis, nombroses persones del grup ultra li van continuar donant cops per tot el cos.

La víctima va resultar amb contusions i un tall sagnant al llavi. A més, els agressors li havien tirat el dissolvent que utilitzaven per eliminar la pintura groga. Tota la roba n'estava impregnada. Un cop a l'ambulància, el personal del SEM li va fer treure la roba per què el dissolvent no afectés la pell.

Els Mossos, un cop a l'indret, van identificar tres homes, entre els quals el conegut ultra bagenc Jaime Vizern. En aquell moment, no en va arrestar cap. Finalment, els Mossos van detenir dijous l'agressor que apareix al vídeo, veí de Sant Joan de Vilatorrada. I ahir va declarar davant la jutge.

Segons fonts judicials, l'home va explicar que només va adreçar dues accions a la víctima (una puntada de peu i un cop a la mà), amb l'única intenció, va dir, de tirar-li a terra el mòbil. Segons ell, no va arribar a tocar físicament la víctima. No va saber explicar per què tenia ferides de consideració i va afegir que, abans dels fets, l'afectat els va insultar. En el vídeo dels fets, però, no se sent la víctima adreçant-li cap insult.

Segons va dir, en el moment dels fets estava «netejant» l'entorn, referint-se a la retirada de llaços grocs. A preguntes de la jutge, va reconèixer que la tasca de «neteja» té un rerefons polític. Segons va afegir, integra un grup que es dedica a «netejar» símbols grocs.