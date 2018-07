Crema l'interior d'una nau d'un magatzem de reciclatge de matalassos a Esparreguera

Divuit dotacions dels Bombers i un helicòpter bombarder treballen en l´extinció d´un incendi que s´ha decretat aquest diumenge a la tarda en una nau d´un magatzem de reciclatge de matalassos a Esparreguera, concretament al polígon industrial del Dud, al carrer del Càntir.

El foc ha originat una gran columna de fum visible des de quilòmetres de distància i ha esfondrat totalment l'estructura de la nau. A l'arribada dels Bombers, el foc estava totalment desenvolupat i afectava la totalitat de l'edifici, que s'ha esfondrat completament. A la nau hi havia ubicada una empresa dedicada al reciclatge de matalassos, on no hi havia persones treballant. No consta cap persona ferida.

Ara mateix 18 dotacions dels Bombers, 4 vehicles lleugers i 14 camions, treballen per evitar la propagació de l'incendi a les naus del voltant. Paral·lelament, fan tasques de vigilància de la zona forestal més propera a la indústria que crema. El foc també ha afectat una zona arbrada però s'ha pogut estabilitzar ràpidament.

Dues dotacions de l'Associació de Defensa Forestal (ADF) han col·laborat en la vigilància de la zona boscosa i ja s'han retirat. També s'han desplaçat fins el lloc de l'incendi una ambulància preventiva del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues dotacions dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Policia Local del municipi.