Òmnium exigeix al PSOE que alliberi empresonats i exiliats

Òmnium Cultural, una de les entitats organitzadores de la concentració d'ahir a Lledoners, va fer una de les intervencions més contundents de l'acte. El seu vicepresident, Marcel Mauri, va exigir al Govern del PSOE «que alliberi tots els presos i faci retornar els exiliats».

En el seu discurs, Mauri va acusar el Govern de Pedro Sánchez de ser «còmplices d'aquesta repressió i d'aquest ànim de venjança de l'Estat espanyol». I va deixar el següent missatge: «L'únic gest que ens val és l'alliberament de tots els presos i el retorn de tots els exiliats». I és que, segons Mauri, «el Govern espanyol pot posar fi a la repressió ara mateix si ho vol».

El vicepresident d'Òmnium també va ser contundent en negar que cap pres vulgui negociar res amb la fiscalia. «Els presos no han fet res. No han comès cap delicte. No hi haurà cap pacte amb la fiscalia», va assegurar Mauri, tot afegint: «El que ha de fer la fiscalia és retirar tots els càrrecs immediatament». I va concloure amb el següent missatge: «Som una societat pacífica. No renunciarem mai a compartir aquest projecte de República, justa i lliure, que compartirem amb tota la gent del nostre país».

Per la seva banda, Elisenda Paluzie, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (una altra de les entitats convocants), es va mostrar convençuda que, tard o d'hora, l'Estat espanyol sentirà «vergonya» per tot el que està passant. «Tot això acabarà a Estrasburg. I acabaran fent-li sentir vergonya, a l'Estat espanyol, per tot el que han fet». Segons Paluzie, la repressió actual també aconseguirà una altra cosa: «Amb la vulneració flagrant de drets de l'Estat espanyol, ens estan ajudant a construir internacionalment la causa de la independència, de manera molt més sòlida».

A l'acte també hi van participar les dones dels tres polítics empresonats ahir, Laura Masvidal, Meritxell Lluís i Blanca Bragulat. «Estem suportant una situació intolerable, una vergonya per a qualsevol país democràtic. Avui, a Catalunya, hi ha presos i preses, exiliats i exiliades, per haver liderat un procés legítim i democràtic», va denunciar Masvidal.