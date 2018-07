Pina: La decisió d'Alemanya hauria de tenir una incidència «absoluta» cap als presos

Jordi Pina, advocat de Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Pina, ha visitat els seus clients des de primera hora aquest dijous al matí a la presó de Lledoners. Després de conèixer la notícia que els tribunal alemany d'Schleswig-Holstein ha acceptat extradir l'expresident Carles Puigdemont per malversació però no per rebel·lió, Pina ha explicat que això hauria de tenir una incidència "absoluta" en la situació de presó provisional dels seus clients, i la resta de polítics catalans que ara mateix es troben al centre penitenciari del Bages. A la sortida de la presó, Pina ha explicat als mitjans que la setmana que ve tornaran a demanar la seva llibertat i ha assegurat que el darrer posicionament de la justícia alemanya "seran elements nous a valorar". Segons el lletrat, Rull i Turull estan "tranquils i amb la moral molt alta".