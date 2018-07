Compromís amb Sant Joan titlla de «greu» la situació de la policia

El portaveu del grup municipal de Compromís amb Sant Joan, Albert Marañón, a l'oposició, va denunciar ahir «la gravetat de la situació de la Policia Local», després que els tres torns nocturns del cap de setmana haguessin de ser coberts per un sol agent, pel rebuig de la resta de policies a cobrir dues baixes, a causa del malestar laboral amb l'Ajuntament. Marañón va demanar a l'equip de govern una reunió «urgent» amb l'alcalde, Gil Ariso (PDeCAT), i el regidor de Seguretat, Jordi Gesé, «perquè expliquin directament la situació i les mesures previstes».

Divendres, un dels dos agents que havien de cobrir les guàrdies nocturnes del cap de setmana va rebre la baixa mèdica, i cap altre agent es va oferir per rellevar-lo, a diferència del que passava altres vegades en situacions similars. Fonts sindicals van explicar que el motiu de fons de la negativa dels agents era la indignació de la plantilla amb el govern, perquè consideren que aquest mes de juliol no s'ha aplicat l'acord salarial a què s'havia arribat després d'un any de negociacions.

Per aquest motiu, les nits de divendres i de dissabte, només va treballar un únic policia local, el qual, diumenge, també va rebre la baixa mèdica, la qual cosa deixava sense efectius l'última guàrdia nocturna del cap de setmana, la de la nit de diumenge a dilluns.

Finalment, el cap de la Policia Local, Josep Palacios, es va oferir a cobrir la nit, per no deixar desprotegit el servei. El torn de nit començava diumenge a les 6 de la tarda, però el cap policial no va poder estar operatiu fins a primera hora de la nit, per la qual cosa, durant les últimes hores de la tarda, no hi va haver servei. Durant aquesta franja, les trucades van ser desviades als Mossos.

Ahir, Albert Marañón va denunciar que la problemàtica no és nova. «Fa mesos que mostrem la nostra preocupació per la situació de la Policia Local i les conseqüències en el conjunt del poble, per la falta de recursos materials i per la situació del personal», va afirmar ahir. Després de «les greus notícies del cap de setmana», Marañón va demanar ahir una reunió urgent amb Ariso i Gesé.

Consultat ahir per aquest diari, el regidor Gesé va intentar suavitzar posicions i va assegurar que, primer de tot, «el que demanem són explicacions» a la plantilla, per la seva decisió «dràstica» de no cobrir les baixes mèdiques del cap de setmana. Unes absències que el regidor confia que eren justificades. «Jo sempre penso que, si algú un dia no va a treballar, és perquè té un motiu real», va dir.

Gesé pensa que la situació «no va ser premeditada» ja que la baixa del primer agent es va produir divendres de forma inesperada, i va agafar d'improvís la plantilla. Però es va mostrar desconcertat per la resposta dels agents. «Els policies han de tenir una argumentació de molt de pes per haver pres una mesura tan dràstica, tot i que jo, ara mateix, no ho sé veure», va considerar el regidor.

L'alcalde, Gil Ariso, en declaracions dissabte a aquest diari, va negar l'incompliment del pacte salarial i va afirmar que estava previst que s'apliqués tan bon punt l'aprovés l'assemblea de treballadors del setembre, i que havia de ser «amb efectes retroactius».