Dos anys i mig de presó per a un bagenc per maltractar la parella durant vuit anys

Un veí del Bages que va maltractar psicològicament i físicament la seva parella al llarg de vuit anys ha estat condemnat per un jutjat de Manresa a la pena de dos anys i mig de presó. El maltractador podrà evitar l'ingrés penitenciari si no es torna a acostar a la dona i si participa en un programa sobre violència masclista.

La sentència ha estat emesa pel Jutjat Penal 3 de Manresa, després que la fiscalia, que feia d'acusació pública, pactés una pena de conformitat amb la defensa del processat, que va reconèixer els maltractaments davant de la magistrada. Inicialment, l'home s'exposa a una petició de pena de tres anys i quatre mesos de presó.

Els fets, segons la sentència, es van produir entre final del 2007 i final del 2015, és a dir, durant els vuit anys en què l'acusat i la víctima van mantenir una relació sentimental. Tots dos convivien en un domicili de la urbanització de Canet de Fals, a Fonollosa.

A partir dels sis mesos de relació, l'home va començar a insultar i amenaçar greument la seva parella amb expressions com «Filla de puta», «Et trencaré la cara» o «Hauries d'estar morta». A més a més, es va posar a controlar i a restringir els horaris i desplaçaments de la dona, així com les persones amb qui es relacionava.

En el marc d'aquest fustigament, segons la sentència, l'home, de forma freqüent, llançava objectes a casa, i trencava mobles, vidres i portes. Fins i tot donava empentes i sacsejades a la víctima i, en una ocasió, li va arribar a col·locar un coixí a la cara, tot pressionant-la contra la paret.

La sentència relata un episodi ocorregut el 28 de març del 2014, quan la víctima li va proposar posar fi a la relació sentimental. L'home no ho va acceptar, la va començar a insultar greument, la va agafar de les espatlles i la va tirar contra el sofà. A continuació, li va tancar la porta de casa i li va intentar impedir que truqués per telèfon, motiu pel qual la dona va propinar una bufetada a la cara de l'acusat. Una bufetada que la sentència exclou de tota responsabilitat penal ja que constata que es va produir en legítima defensa.

La sentència condemna l'home a 21 mesos de presó per un delicte de maltractament habitual en l'àmbit familiar, i a 9 mesos de presó per un delicte de lesions. Com que, per separat, cap de les dues penes no supera els dos anys, la jutge li ha concedit la suspensió de l'ingrés penitenciari, però amb tres condicions: que durant els dos anys de suspensió de la pena no s'acosti a la víctima, que no torni a delinquir i que participi en un programa de violència masclista. Després d'aquests dos anys, tindrà prohibit acostar-se a la dona tres anys més.