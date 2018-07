Un ferit lleu en bolcar un cotxe a la C-55, a Castellbell i el Vilar

Una persona va resultar ferida lleu ahir a la tarda en un accident de trànsit a la C-55, a Castellbell i el Vilar, segons van informar els Bombers de la Generalitat.

Els fets van tenir lloc pocs minuts després d'1/4 de 8 de la tarda al punt quilomètric 16 de la C-55. Per causes que es desconeixen, un cotxe va sortir de la calçada i va bolcar en un marge. Com a conseqüència, una persona va resultar ferida lleu i, després de ser atesa pel SEM, va ser evacuada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

D'altra banda, quatre persones van resultar ferides lleus ahir a la tarda en un accident de trànsit a l'eix Transversal (C-25), a Santa Maria d'Oló, segons fonts dels Bombers. L'accident va tenir lloc poc abans de les 5 de la tarda a la calçada en sentit Manresa, al quilòmetre 151, on van xocar dos cotxes. Els quatre ferits van ser evacuats a l'hospital de Manresa.