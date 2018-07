Un incendi crema una moto i una façana a Igualada

Un incendi va cremar ahir a la matinada una motocicleta i la façana d'un edifici a Igualada, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat.

El foc es va originar a la motocicleta, i les flames i el fum van afectar la façana de l'edifici que hi ha just davant d'on estava estacionat el vehicle, al carrer de Prudenci Valls número 20. L'incendi, però, no va causar ferits ni va obligat a evacuar els vehicles de l'immoble. Les flames només van afectar les persianes de l'edifici.

Segons van informar els Bombers, l'avís del foc es va produir quan faltaven pocs minuts per a les 5 de la matinada. Una dotació del cos d'emergències es va desplaçar al lloc dels fets per apagar l'incendi, que va quedar extingit al cap de poca estona.