L'Ajuntament de Manresa denuncia l'ultra que va treure l'estelada de la plaça Onze de Setembre

L'Ajuntament de Manresa ha denunciat al jutjat de guàrdia l'ultra de Balsareny que va arrencar l'estelada que onejava a la plaça Onze de Setembre, per veure si aquesta conducta podria incórrer en algun tipus d'infracció penal.

El denunciat és Raúl Macià Pastor, simpatitzant de la formació d'ultradreta Vox. Ell mateix va penjar un vídeo a les xarxes reivindicant-se com l'autor dels fets.

En un comunicat, el consistori manresà va recordar ahir que el ple municipal va aprovar el juliol del 2012 la instal·lació de la bandera estelada a la plaça Onze de Setembre, i des d'aquella data presideix la celebració institucional de la Diada a la ciutat.

Macià, que va sortir fa poc de presó en compliment d'una condemna pels delictes de robatori violent i contra la salut pública, ha protagonitzat altres episodis similars a la comarca del Bages. En un cas, ja va ser condemnat, per un delicte de danys, per arrencar el rètol de «Municipi per la independència» a Sallent, acció comesa quan estava en tercer grau.

Dijous també va reivindicar a les xarxes, en un vídeo, la retirada d'una estelada al costat del parc de Bombers de Manresa, tot i que l'autor material del fet, en aquest cas, va ser una altra persona.