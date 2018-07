Els Bombers han d'intervenir en dos rescats a Santa Maria d'Oló i a Can Massana

Als dos rescats que van haver de fer ahir dissabte els Bombers de dos muntanyencs al Pedraforca i a Montserrat, se n'hi han afegit dos més, avui diumenge. Ambdós s'han produït molt seguits, pels volts de les 12 del migdia, amb sengles excursionistes implicats.

El primer rescat ha tingut lloc a Santa Maria d'Oló. Els Bombers han rebut l'avís dels Mossos d'Esquadra i han activat l'helicòpter del GRAE, que ha recollit la persona ferida a la C-25, al punt quilomètric 161,7 i l'ha portat fins a l'Hospital de Vic amb una ferida oberta al colze. Es tracta d'una veïna de Manlleu de 34 anys.

L'altre rescat ha tingut lloc al Bruc, a la zona de Can Massana. S'hi han desplaçat l'helicòpter del GRAE i un parell de dotacions terrestres. L'helicòpter ha portat la persona recatada fins a on hi havia l'ambulància del SEM, que ha estat l'encarregada de traslladar-la a l'Hospital d'Igualada. Es tracta d'un veí de Guissona de 48 anys. Els Bombers també s'han encarregat de recollir la seva acompanyant al refugi on estava i de deixar-la al pàrquing on havien deixat el cotxe. L'home tenia una torçada al peu.