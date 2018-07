Els Mossos envien l'agressió feixista al jutjat pels delictes de desordres i lesions lleus

Els Mossos d'Esquadra ja han tancat aquest dilluns al migdia l'atestat de l'agressió feixista que hi va haver la passada matinada a la plaça Onze de Setembre, on set independentistes del CDR de Manresa van denunciar haver estat agredits per quatre ultres espanyolistes. El cos policial, que no va practicar cap detenció, considera que els cas podria ser constitutiu dels delictes de desordres públics, lesions lleus i amenaces lleus, sense imputar els delictes a cap persona

Segons informa el cos policial, l'atestat ja ha estat lliurat al Jutjat d'Instrucció 5 de Manresa, en funcions de guàrdia. Serà el jutge qui acabi determinant si cal imputar aquests delictes a algun dels ultres denunciats, o a tots quatre.

Els set independentistes agredits ja han presentat denúncia aquesta mateixa matinada a la comissaria dels Mossos de Manresa, amb la qual cosa han pogut redactar l'atestat. Tot i que, al lloc dels fets, els espanyolistes van assegurar que també denunciaren els independentistes, els Mossos no tenen constància de moment de la denúncia, tot i que la podrien presentar directament als jutjats.