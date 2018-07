«Els vam demanar que no despengessin l'estelada i ens van respondre a cops de puny»

«Els vam demanar que no despengessin l'estelada i, sense articular cap paraula, ens van respondre a cops de puny». És el testimoni d'un dels set independentistes de Manresa que aquest dilluns a la matinada van patir una agressió feixista a la plaça Onze de Setembre. Tots set ja han presentat denúncia dels fets aquesta matinada davant dels Mossos d'Esquadra, que ja han tancat l'atestat i han traslladat els fets al jutjat, pels delictes de desordres públics, lesions lleus i amenaces.

Segons el relat que ha fet a Regió7 una de les víctimes, cap a les 11 de la nit, membres del CDR de Manresa estaven tornant a penjar la bandera estelada de la plaça Onze de Setembre (que l'ultra balserenyenc Raúl Macià havia despenjat fa uns dies del pal, malgrat que hi oneja per acord del ple municipal). En aquell moment, van ser increpats per un grup d'ultres que anaven a l'interior d'un cotxe, entre els quals hi havia el propi Macià. "Van acabar saltant del cotxe, però va venir la Policia Local, els va separar i van marxar", explica la víctima a aquest diari.

La situació, aleshores, es va tranquil·litzar i els membres del CDR van acabar de penjar la bandera. Molts d'ells van continuar fent guàrdia a la zona, fins que, de mica en mica, la gent va anar desfilant. "Cap a 3/4 d'1 de la matinada, quedàvem un grup d'entre 10 i 12 membres del CDR, asseguts a les escales de la plaça", explica.

De cop i volta, van veure arribar quatre ultres, amb una escala, que van repenjar al pal de la bandera. "Hi vam anar, i els vam demanar que no traguessin l'estelada. No els vam ni tocar, ni a ells ni a l'escala", explica l'agredit.

De seguida, afegeix, "sense articular paraula, van començar a donar-nos cops de puny". Ell va rebre un cop de puny d'un d'ells, que li va causar un ull morat. Segons explica, "el meu agressor va ser el Tony Noguera", l'individu que ja va ser detingut pels Mossos per agredir un membre del CDR a l'accés de Lledoners. Segons afegeix, "dels altres tres, qui vaig veure més donant cops de puny va ser el Raul Macià", afirma.

Fins que els Mossos d'Esquadra no van arribar, "l'estona se'm va fer eterna", afegeix. Quan els agents hi van acudir, els van separat en dos grups, els va identificar a tots i van deixar marxar tothom a casa. "A mi el que em sap més greu és que aquesta gent se n'anés tan tranquil·lament a casa", lamenta.

Ells va ser un dels tres ferits que van ser atesos pel SEM al lloc dels fets, dos dels quals van ser traslladats en ambulància a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. La resta de contusions van acudir a l'hospital pel seu propi peu. En sortir, tots set van acudir a la comissaria de Manresa dels Mossos per presentar denúncia dels fets. Els Mossos han explicat que els ultres espanyolistes també tenen la intenció de denunciar els membres dels CDR.