Multitudinària manifestació pel centre de Manresa per condemnar l'atac feixista

Un miler de persones es va manifestar ahir al vespre pels carrers de Manresa per rebutjar l'agressió ultra de la plaça Onze de Setembre. La marxa, convocada pel CDR i per Unitat contra el Feixisme i el Racisme del Bages, va acabar amb la lectura d'un manifest on es va criticar l'actuació dels Mossos i de la Policia Local i on es va instar l'Ajuntament «a posicionar-se radicalment contra aquestes agressions».

A la manifestació, hi van prendre part el primer tinent d'alcalde d'ERC, Marc Aloy, i el portaveu de la CUP, Jordi Masdeu, així com altres regidors i membres manresans dels dos partits. També hi va acudir el diputat de la CUP al Parlament Vidal Aragonès. A la mateixa hora de la manifestació, el PDeCAT estava celebrant una assemblea local a la seu del partit i no va enviar cap representant a la concentració.

La marxa, convocada ahir mateix a través de les xarxes socials, va partir des del mateix lloc de l'agressió (la plaça Onze de Setembre), on des de la matinada anterior tornava a onejar la bandera estelada col·locada pel CDR. La manifestació va seguir pel passeig Pere III, el carrer Àngel Guimerà, la plaça Sant Domènec, i els carrers Born i Sant Miquel, fins arribar a la plaça Major.

Durant el recorregut, presidit per una pancarta amb el lema «Cap agressió sense resposta», els manifestants van cridar diverses consignes, com ara «Fora feixistes dels nostres carrers». Davant la presència de policies locals i mossos que seguien la marxa, els manifestants també van cridar «I on és la policia quan venen els feixistes?».

A la plaça Major, els convocants van llegir el manifest, que deixava clar que «Manresa és i serà una ciutat antifeixista, que no tornarà a tolerar agressions d'aquest caire produïdes per persones obertament neonazis», personatges, afegia el text, «que mostren sense cap tipus de mirament propaganda racista, misògina, LGTBIQ-fòbica i feixista, i que, evidentment, atempten contra les múltiples expressions i llibertats de la població de Manresa».

El manifest instava l'Ajuntament «a prendre partit en la situació i a posicionar-se radicalment en contra d'aquestes agressions, com a ciutat antifeixista». I va denunciar «la mancança d'efectivitat i la pèssima gestió, tant dels Mossos d'Esquadra com de la Policia Local».

Segons afegia el manifest, els agents, diumenge a la nit, «tot i tenir constància dels fets i estar presents en un primer moment, van abandonar el lloc fins després de l'agressió, que han definit com una baralla, i restant importància a la gravetat de la situació». El text concloïa dient que «no podem permetre que el feixisme avanci més, ni a Manresa, ni al Bages, ni enlloc».