Buch nega un moviment organitzat d'ultradreta però reconeix casos «puntuals» al Bages i al Maresme

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat avui que no hi haurà impunitat per als autors dels atacs contra la llibertat ideològica i política a Catalunya, tant dels partidaris com dels contraris a la independència, que van a la baixa malgrat registrar-se 178 episodis des de maig passat. Buch ha negat l'existència d'un "moviment organitzat d'extrema dreta" a Catalunya, però ha reconegut "casos puntuals" al Maresme i al Bages, on dilluns passat hi va haver la darrera agressió feixista.

Buch ha comparegut en roda de premsa al costat del director de la policia, Andreu Joan Martínez, i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, per mostrar la seva "preocupació" pels episodis d'intolerància política i ideològica que hi ha hagut a Catalunya en l'últim trimestre, a raó de gairebé dos al dia: 93 al maig, 52 al juny i 33 al juliol.

"Ningú a Catalunya té la impunitat de poder agredir, perseguir, insultar i no respectar el dret que tenim tots a defensar la nostra ideologia política", ha advertit el conseller, que ha garantit que es perseguirà penalment o administrativament tot aquell que "creui la línia vermella" del respecte a la llibertat ideològica i política.

A preguntes dels periodistes, Buch ha indicat que els casos registrats l'últim trimestre a Catalunya de vulneració de l'ordre públic o d'atacs per motius ideològics i polítics han estat protagonitzats tant per partidaris de la independència, entre ells l''escrache' al jutge del Suprem Pablo Llarena, com pels contraris, entre aquests els episodis de Manresa (Bages) i Verges (Baix Empordà), on hi va haver enfrontaments per intentar impedir la col·locació d'estelades.

Encara que ha apuntat que en alguns casos es tracta de "feixisme", el conseller ha precisat que no hi ha de moment un "moviment organitzat d'extrema dreta" actuant a Catalunya, ja que es tracta de "casos molt puntuals", en la majoria dels casos a les comarques del Bages i del Maresme.

Buch ha emplaçat la ministra de Justícia, Dolores Delgado, a impulsar la creació de jutjats especialitzats a Catalunya en l'àmbit de la persecució dels delictes d'odi i ha ressaltat que, en aquells àmbits que no encaixen en el codi penal, la conselleria d'Interior pot interposar sancions administratives de fins a 30.000 euros (les greus) i 600.000 euros (les molt greus).