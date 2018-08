Extingit l'incendi originat per un transformador a la nau de Stradivarius

Un transformador de la nau de l'empresa Stradivarius va provocar un incendi ahir al vespre que va obligar a evacuar l'edifici ubicat al polígon industrial Berenguer II de Cabrianes, al terme municipal de Sallent. Els Bombers de la Generalitat, que van rebre l'avís del foc a les 20.46 hores, van enviar vuit dotacions al lloc dels fets.

El foc va quedar completament extingit a tres quarts de 12 de la nit i no va provocar ferits. Sobre la una de la matinada es van retirar els operatius que hi havien treballat. Segons fonts dels Bombers, el foc es va originar al cablatge de la instal·lació elèctrica de la nau i va cremar els armaris de connexions que hi ha situats just a sobre dels cables, però les flames no van afectar el transformador.

La gran quantitat de fum que hi havia a l'interior de la nau va obligar a evacuar els treballadors a l'exterior fins que els Bombers van tenir el foc totalment apagat, quan faltaven pocs minuts per la mitjanit. Segons les mateixes fonts, un cop extingit l'incendi es va poder ventilar la nau ràpidament i el personal evacuat va poder tornar a entrar.

Davant la perillositat de treballar en un incendi d'aquestes característiques, els cossos de seguretat van optar per advertir la companyia elèctrica, Fecsa, que es va encarregar de gestionar el tall. A l'hora de tancar edició ahir a la nit, els bombers havien pogut contenir el foc en un espai tancat per evitar que s'alimentés amb l'entrada d'oxigen, però encara seguien esperant que Fecsa tallés la llum per poder procedir a l'extinció.