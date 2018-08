La regió Central esquiva els grans incendis forestals sense abaixar la guàrdia

El nombre d'incendis forestals de la segona quinzena del mes de juliol a les comarques de Barcelona ha estat per sota de la mitjana dels incendis del període 2008-2017. També la superfície afectada per aquests incendis està molt per sota de la mitjana en el mateix període.

Aquestes dades es desprenen de l'informe elaborat per l'equip del Pla d'informació i vigilància contra els incendis forestals (PVI) que fa la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments i les agrupacions de defensa forestals(ADF) del territori. En total, durant la segona quinzena del mes de juliol s'han declarat 21 incendis de vegetació, 13 dels quals han estat forestals, i han afectat 2,9 hectàrees. L'incendi més important en aquesta quinzena va tenir lloc el 25 de juliol a la finca del Pla del Molí a la Roca del Vallès, que va afectar 1,30 ha de terreny agrícola.

Pel que fa a les zones de vigilància, destaca el Berguedà, on des de l'inici de la temporada d'estiu no s'ha declarat cap incendi, així com també a les zones Bages-Moianès, Osona i Vallès Oriental, amb menys de 0,1 ha afectades. La campanya 2018 del Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI) que desplega la Diputació de Barcelona en col·laboració amb ajuntaments, agrupacions de defensa forestal (ADF) durarà fins a l'1 de setembre. El pla compta amb un equip de 257 persones contractades i 12 enginyers de coordinació.