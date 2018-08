Detenen una banda que entrava a robar a cases de Pineda de Bages

Els Mossos d'Esquadra han detingut els membres d'una banda que va entrar a quatre cases de Pineda de Bages entre final de juliol i principi d'agost. El grup, integrat per quatre adults i un menor d'edat, no només va actuar a la urbanització –que és en terme municipal de Sant Fruitós de Bages– sinó també en altres poblacions catalanes. Els veïns asseguren sentir-se insegurs. Per aquest motiu demanen a l'Ajuntament de Sant Fruitós que hi actuï per millorar la vigilància a Pineda.

Els veïns han estat informats de l'operatiu de la policia que ha acabat amb la detenció de la banda. Tot i que en el darrer robatori, el dia 9 d'agost, hi havia una veïna a l'interior, que va ser intimada i li van prendre de forma violenta un polsera que portava, la banda habitualment entrava en cases on no hi havia ningú i abans tocaven el timbre per assegurar-se'n. En el darrer cas, la dona, d'edat avançada, estava dormint quan van tocar el timbre i per aquest motiu no va obrir. El grup està integrat per cinc persones de nacionalitat xilena que, segons van informar els Mossos als veïns, viatgen durant unes setmanes o uns mesos a Barcelona i entren a domicilis de la capital catalana i de poblacions properes per robar tots els objectes i aparells el que hi troben i es poden endur.

Aquesta és la segona banda de xilens que ha actuat a Pineda de Bages. La policia en va detenir una altra fa dues setmanes que havia comès un robatori amb força. El president de l'Associació de Veïns a Pineda de Bages, Vicenç Llorens, que és regidor al consistori i alcaldable a Sant Fruitós per PDeCAT a les properes eleccions municipals, explica que Pineda «és una urbanització on és molt fàcil anar-hi i marxar-ne ràpidament perquè hi té molts accessos» i per aquest motiu és un nucli urbà on les bandes com les que hi han actuat aquest estiu poden entrar a domicilis i sortir-ne ràpidament.

Els veïns de Pineda diuen sentir-se insegurs perquè aquest estiu hi ha actuat dues bandes i temen que d'altres puguin entrar a més cases. «Al setembre mantindrem una reunió amb l'Ajuntament perquè és clar que s'hi ha de fer alguna cosa», explica Llorens. Considera que la vigilància de la Policia Local és insuficient i creu que amb la patrulla que fa les tasques de vigilància a les nits no n'hi prou. Fins i tot no descarten contractar seguretat privada, tot i que abans miraran de solucionar el problema de seguretat a Pineda acordant actuacions amb l'Ajuntament.

Per la seva banda, l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, indica que «el nombre de robatoris a Pineda de Bages és molt baix comparat amb el d'altres urbanitzacions». Afegeix que «si l'índex de robatoris és el que hi ha fins ara vol dir que la tasca policial s'està fent bé» i que «és lògic que es queixin els veïns que els hagin entrat a casa».

El dia del darrer robatori a Pineda de Bages, la policia ja tenia un dispositiu per arrestar els membres de la banda, però van aconseguir fugir. Finalment, l'endemà els agents els va detenir a l'habitatge on vivien, a Badalona.

No és un grup de delinqüents perillosos i no planifiquen ni estudien les cases on cometran els robatoris. Tot i això, Llorens assegura que els veïns estan «neguitosos» i, des que s'han produït els robatoris, molts sospiten de les persones desconegudes, i que no són de Pineda, i dels vehicles que no es veuen habitualment pels car-rers de la urbanització.

El responsable veïnal va mantenir una reunió dijous amb responsables del cos policial per parlar dels robatoris, i va ser en transcurs de la reunió quan va ser van informar de la detenció.