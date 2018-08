Indignació a Twitter per l'entrevista de Telecinco a l'ultra Raúl Macià

Enrenou aquest dimecres al matí per l'entrevista que Telecinco ha realitzat a l'ultraespanyolista de Balsareny Raúl Macià. La cadena de Fuencarral ha escollit el bagenc com a veu dels qui retiren llaços grocs dels espais públics de Catalunya, tot i que, com han fet notar ràpidament més d'un centenar d'usuaris Twitter, han obviat els seus antecedents penals. Tot i que l'ultradreta l'ha arribat a considera un «pres polític», en realitat Macià va ser condemnat a gairebé nou anys per haver participat d'un assalt, a punta de pistola, contra dos narcotraficants, a qui van robar 45 quilos de droga i 15.000 euros.



El programa «El Programa del Verano» ha presentat el de Balsareny com un dels membres de les «brigada limpialazos» en una connexió en directe feta des del parc de l'Agulla de Manresa. Durant el seu discurs, l'ultra ha justificat les accions del seu grup afirmant que els llaços grocs «contaminen i estan creant un clima de mala convivència entre els ciutadans», però en l'emissió no s'ha fet cap esment a l'agressió a set membres del CDR de Manresa ni a l'agressió a un altre membre d'un CDR a la presó de Lledoners.





Telecinco dando cobertura a un fascistón generador de odio de Balsareny y participante de la agresión fascista en Manresa en julio.



"Brigadas limpialazos", todo un ejemplo de "españolista".



En Catalunya saben muy bien quién es Raúl Macià.



Pasen y vean. https://t.co/W8ATt7XzEK pic.twitter.com/1TvsUC40JX — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 22 d´agost de 2018

Condemna per arrencar un cartell a Sallent

Macià afirma que hi ha una sentència recent del TSJC que els «empara» i ha reconegut que són un grup «organitzat» a través de les xarxes socials. «En tenim més ganes que mai i no pararem», ha dit.El bagenc va ser condemnat el desembre passat pel Jutjat Penal 2 de Manresa per un delicte de danys per haver arrencat mesos abans un dels cartells de «Municipi per la independència» de Sallent, una acció que algú va gravar en vídeo i que es va difondre per les xarxes. L'acusat va ser condemnat a pagar 1.372 euros. D'aquests, 720 euros corresponen a la pena de multa i els 652 euros restants a la indemnització a l'Ajuntament de Sallent, pels danys al cartell.El bagenc, simpatitzant del partit d'extrema dreta Vox, estava ingressat en el moment del judici a la presó de Lledoners, complint una condemna d'onze anys, emesa el 2008, pels delictes de detenció il·legal i de robatori. Quan va arrencar el cartell de Sallent el gener del 2017 estava en llibertat vigilada, en règim de tercer grau, però l'octubre passat va retornar al segon grau, per la qual cosa va reingressar a presó.Més recentment, un vídeo penjat per ell mateix al seu perfil de Facebook, va desvetllar que va ser l'ultraespanyolista de Balsareny qui va arrencar a principi de juliol l'estelada municipal que des de l'any 2013 onejava a la plaça Onze de Setembre de Manresa. L'Ajuntament estudia emprendre accions legals contra l'home.