Els Bombers rescaten cinc persones que s'havien perdut a Sant Llorenç de Morunys

Un grup de cinc persones, entre elles dos adults i tres menors, han estat rescatats aquesta nit pels Bombers de la Generalitat a la zona del Clot de Vilamala, a la Vall de Lord (Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès). Set dotacions dels Bombers i una unitat dels GRAE han treballat en les tasques de recerca.

Les cinc persones han estat trobades en perfecte estat de salut abans de la 1 de la matinada. Segons fonts dels Bombers, que van rebre l'avís a 2/4 de 9 del vespre, el grup es va aturar en un lloc arrecerat després de perdre's per aquesta zona rocosa i va esperar l'arribada dels cossos de rescat. No ha calgut assistència mèdica per a cap dels rescatats, que un cop localitzats han estat acompanyats pels bombers fins als seus vehicles i han pogut marxar a casa amb normalitat.