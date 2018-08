Un detingut per robatoris a establiments d'Igualada i Vilanova del Camí

Els Mossos d'Esquadra han detingut un individu, veí de Vilanova del Camí i de 41 anys, per dos robatoris a establiments d'Igualada i Vilanova. El dia 16 de juliol, un home va intentar entrar en un negoci de Vilanova, però un veí del municipi que el veure li ho va impedir,evitant finalment que pogués cometre el robatori. Tot i això, va fugir. El propietari de l'establiment va alertar a la policia que al mes de maig ja havia patit un robatori i que llavors es van endur diners.

Dies després, el dia 21 de juliol, el propietari d'un bar d'Igualada va denunciar un robatori al seu establiment. L'autor va entrar-hi forçant una finestra i, un cop a dins, es va endur els calaixos de dues màquines escurabutxaques. Els agents dels Mossos que es van fer càrrec de la investigació van concloure que es tractava del mateix individu que havia intentat entrar a l'establiment de Vilanova. La investigació policial va concloure que darrere dels robatoris hi havia un veí de Vilanova, però quan agents dels Mossos es van desplaçar al seu domicili per detenir-lo -un cop el van tenir identificar-, no hi van trobar ningú, i per aquest motiu es va alertar a les policies locals d'Igualada i Vilanova del Camí. Agents d'aquest darrer municipi el van localitzar i el van detenir. Avui ha passar a disposició judicial.