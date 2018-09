Els Mishima actuen a Lledoners i en surten «commoguts»

?La banda Mishima va oferir ahir una actuació musical a dins de Lledoners, adreçada als presos, entre els quals hi havia els interns independentistes. «Molt orgullosos i commoguts després de tocar per als presos de Lledoners. La seva fermesa ens ha carregat d'energia», va tuitejar Mishima en sortir de la presó. Els comptes de Twitter dels polítics empresonats, com el de Josep Rull, van agrair a Mishima el concert: «Gràcies per venir i pel vostre compromís».