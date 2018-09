El cos de la dona trobada morta a Granollers podria ser el d'una veïna desapareguda el mes de juliol

El cos de la dona trobada morta a la llera del riu Congost, a Granollers diumenge passat podria ser el d'una veïna del municipi desapareguda el passat 16 de juliol, segons han confirmat a l'ACN fonts dels Mossos d'Esquadra. Es tracta d'una jove de 25 anys, resident a la capital del Vallès Oriental i originaria de Bolívia. El cadàver que la policia va localitzar diumenge a la zona presentava signes de violència. Amb tot, la policia segueix investigant les causes exactes de la mort i les circumstàncies en les quals es va produir. Els mossos de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'han fet càrrec del cas per esclarir-ne aquests extrems. La víctima va ser vista per darrer cop la nit del 16 de juliol després d'haver discutit amb el seu marit. La seva família va denunciar-ne la desaparició davant els Mossos d'Esquadra.