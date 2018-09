Dos motoristes resulten ferits greus en dos accidents al Bages i a la Cerdanya

Dos motoristes han resultat ferits greus aquest dissabte al migdia en dos accidents diferents al Bages i a la Cerdanya, en només un quart d'hora de diferència, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat i del SEM.

El primer accident ha tingut lloc a 3/4 de 2 del migdia a la carretera B-124, a Mura, on s'ha accidentat una motorista de 25 anys. La noia ha estat traslladada en un helicòpter del SEM a l'hospital parc Taulí de Sabadell, en estat greu.

A les 2 del migdia, s'ha produït un altre accident greu d'un motorista, en aquest cas en una pista forestal de Lles de Cerdanya. Per causes que es desconeixen, el motorista, de 32 anys, ha sortit del traçat del camí i ha caigut per un barranc d'uns cinc metres. Fins a l'indret, s'hi han desplaçat l'helicòpter dels Bombers, que l'ha rescatat de l'indret, i l'helicòpter del SEM, que l'ha traslladat, en estat greu, a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona.