Localitzen dos boletaires perduts des de dissabte a la tarda a Moià i Castellar del Riu

Els Bombers de la Generalitat han informat que s'ha trobat la boletaire perduda des de dissabte a la tarda a prop de la Cova del Toll, a Moià. La dona, de 74 anys, anava sola i es va alertar a un quart de vuit del vespre que no havia tornat a casa. Es van activar un total de nou dotacions, totes terrestres perquè ja era massa fosc per enlairar l'helicòpter. Aquest matí, poc després de les vuit, s'avisava que a la zona de la masia de les Humbertes hi havia una dona la descripció de la qual encaixava amb la boletaire. Per prevenció, el SEM l'ha traslladat a un centre sanitari per fer-li una observació, ja que presentava símptomes d'hipotèrmia.

També s'ha localitzat aquest diumenge la matí, un home de 71 anys que des d'ahir a dos quarts de sis de la tarda estava il·localitzable a Castellar del Riu, a Rasos de Peguera. Per a la recerca es van activar cinc dotacions terrestres i un helicòpter. Els Bombers han informat que l'home, també boletaire, presentava símptomes d'ansietat després d'estar la nit al ras. Se l'ha portat a l'Hospital Sant Bernabé de Berga tot i que està en bon estat de salut.