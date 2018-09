Un únic guàrdia civil anirà a judici per les càrregues de l'1-O a Sant Esteve Sesrovires

El Jutjat d'Instrucció 7 de Martorell ha citat a judici, per al proper 10 d'octubre, un dels guàrdies civils que van participar en les càrregues de l'1-O a Sant Esteve Sesrovires, on van causar una quinzena de ferits. Serà jutjat per un delicte lleu de lesions, pel qual s'enfrontarà, a tot estirar, a una multa econòmica. Es tracta del segon agent que anirà a judici per la violència policial de l'1 d'octubre en el conjunt de Catalunya. El primer cas, que es va jutjar fa poc a Lleida, va acabar en absolució.

Sant Esteve Sesrovires és un dels municipis catalans on l'1-O es van veure les imatges més dures de les càrregues policials, amb nombrosos cops de porra contra la multitud congregada davant l'escola La Roureda, que feia resistència passiva. L'actuació de la Guàrdia Civil va deixar una quinzena de contusionats, la majoria dels quals van presentar denúncia. Però només dues víctimes van poder identificar el guàrdia civil que els va lesionar, i és el que serà jutjat el proper 10 d'octubre.

Segons han explicat els denunciants a Regió7, dotze afectats per les càrregues de Sant Esteve van anar a denunciar les lesions a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, amb els corresponents informes mèdics. Els Mossos van traspassar els casos al Jutjat d'Instrucció 7 de Martorell. Durant pràcticament un any, però, no consta cap actuació del jutge per intentar determinar la identitat dels agents autors dels fets. En ser denunciats com a delictes lleus de lesions (ja que cap afectat no presentava ferides greus), els casos prescriuran el proper octubre, un any després.

Dues víctimes, però, sí que van poder aportar a la denúncia el número de placa del guàrdia civil que els va agredir, que, en els dos casos, es tracta del mateix. El jutjat, per tant, només ha cursat aquesta denúncia i ha citat el guàrdia civil en qüestió a judici, el dia 10. També hi ha citat com a testimonis les dues víctimes.

«Durant gairebé un any, no vam tenir cap notícia per part del jutjat. No vam saber res fins a a final de juliol, que vam rebre la notificació del judici», expliquen els dos afectats. En aquell moment, tots dos van decidir contractar una advocada per poder-se personar com a acusació particular. Fins aleshores, cap de les víctimes denunciants no havia estat assistida per cap advocat.

Una advocada d'Alerta Solidària, Norma Pedemonte, és qui portarà l'acusació en el judici. «El guàrdia civil hi anirà assistit per un advocat de l'Estat. En saber-ho, els dos afectats van veure que havien d'anar també amb advocat», explica Pedemonte. «Comprenc que, fins llavors, cap víctima no busqués advocats. Ningú no tenia confiança que les seves denúncies tiressin endavant», afegeix.

En tot cas, Pedemonte assegura que, en el judici al guàrdia civil de Sant Esteve, farà «tot el possible» per demostrar davant del jutge que el guàrdia civil va incórrer en un excés de força que el fa responsable d'un delicte de lesions.

A banda de ser un dels pobles de les càrregues, Sant Esteve Sesrovires es va fer posteriorment conegut per haver estat citat erròniament en un informe de la Guàrdia Civil, que l'esmentava com a Sant Esteve de les Roures. L'errada ha tingut una gran repercussió a les xarxes, on s'han creat centenars de perfils irònics que es localitzen en aquest poble imaginari.

Fins ara, només es té constància d'haver-se celebrat un sol judici contra un policia espanyol per l'1-O. Va ser als jutjats de Lleida, fa poques setmanes, també per un delicte lleu de lesions. El jutge, però, no es va creure el denunciant i va acabar absolent l'agent, de la Policia Nacional.