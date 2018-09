El Col·legi d'Advocats de Manresa inicia les jornades per formar mediadors

El director de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat, Xavier Bernadí, va inaugurar divendres les jornades de formació continuada en mediació, organitzades pel Col·legi d'Advocats de Manresa, on participen més d'una trentena d'advocats mediadors de les comarques de la Catalunya Central, de Lleida i de Girona.

Bernadí va destacar que «cada vegada són més les persones i les institucions que veuen en la mediació una via extrajudicial per resoldre els conflictes d'una forma més econòmica, ràpida i, sobretot, d'una manera més humana i civilitzada, amb una major implicació i amb menors costos emocionals per als implicats».

Per a Bernadí, el rellançament de la mediació exigeix treballar per introduir la cultura de l'acord en tots els nivells educatius (i, de forma particular, en els plans d'estudi universitaris i en al formació inicial i continua de l'advocacia), incrementar la inversió econòmica de les administracions, difondre els avantatges de la mediació i altres mitjans alternatius de resolució de conflictes, entre tota la societat i entre els operadors jurídics en particular. Finalment, va felicitar el Col·legi d'Advocats de Manresa pels resultats obtinguts al Bages, que estan per sobre de la mitjana assolida a Catalunya.

La presidenta de la Comissió de Mediació del Col·legi, Assumpció Lleonart, va explicar que ja estan preparades les jornades per parlar de mediació a les comunitats de propietaris, en el consum, veïnal i a més de comunicació i emocions. Lleonart va presentar l'acte amb el degà del Col·legi, Abel Pié.